Решите пожалуйста 8²-8-2²

Алгебра
Решите пожалуйста 8²-8-2²
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Автор: Гость
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Гость:
64-8-4=52 ответ 52 что тут сложного?
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