Упростите выражение, найдите его значенин(6,5×-2,7×)+(13,4×-5,2×) при×=0,7

Математика
Упростите выражение, найдите его значенин(6,5×-2,7×)+(13,4×-5,2×) при×=0,7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6,5*0,7-2,7*0,7)+(13,4*0,7-5,2*0,7)=4,55-1,89+9,38-3,64=8,4
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