Сочинение на тему "Будущее в твоих руках - работай " Помогите

Гость: Гость:

Часто ли мы задумываемся о том, что будет с нами дальше? Плывём по течению, и всё как-то решается само-собой. Но наступает момент, когда только от тобой принятого решения зависит твоё будущее. Мы часто стоим перед выбором: остановиться или пройти мимо чего-то, не вникать в чужие проблемы. В первый раз-растерянность, во второй-трусость, в третий - страх, затем-равнодушие. То, какими людьми мы станем-зависит только от нас, от наших поступков, от наших мыслей. Наше будущее-это мы сами сейчас.