Верно ли что пословицы всегда создавались и всегда будут создаваться?
Литература
Верно ли что пословицы всегда создавались и всегда будут создаваться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да ведь время меняетчся и пословицы тоже будут меняться. ПЛИИИЗ ДАЙ ЛУЧШИЙ ОТВЕТ
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