Запиши выражение.Произведение чисел 16 и 300 разделить на частное от деления числа 840 на 28.
Математика
Запиши выражение.Произведение чисел 16 и 300 разделить на частное от деления числа 840 на 28.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(16*300):(840:28)=4 800:30=160
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