Разбор как часть речи глагола ЗНАЮ
Русский язык
Разбор как часть речи глагола ЗНАЮ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаю- 1.(Что делаю)-знаю-глагол,действие 2.Н.ф- знать П.п-несов.вид,1спр. Н.п.-в изъяв.накл.,в ед.ч.,наст.вр.,1-е л. 3.Что делаю? знаю (глагол,подчеркиваем двумя чертами)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Информатика
Гражданин 1 января открыл счет в банке вложив 100000 рублей. Каждый месяц размер вкла??а увеличивается на 3% от имеющейся суммы. Составьте программ...
Математика
Составь уравнение и реши его: Когда задуманное число уменьшили в 45 раз, получили ??исло, равное значению частного чисел 90 и 30. Найди задуманно...
Русский язык