Площадь комнат в двухкомнатной квартире составляет 21 кв.м и14 кв.м, а общая площадь квартиры 50кв.м 50кв.дм На сколько больше жилая площадь этой квартиры,чем нежилая
Математика
Площадь комнат в двухкомнатной квартире составляет 21 кв.м и14 кв.м, а общая площадь квартиры 50кв.м 50кв.дм На сколько больше жилая площадь этой квартиры,чем нежилая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 21+14=35 (м²) - жилая площадь 2) 50-35=15 (м²) - нежилая площадь 3) 35-15=20 (м²) Ответ: на 20 м² больше жилая площадь, чем нежилая
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