Площадь комнат в двухкомнатной квартире составляет 21 кв.м и14 кв.м, а общая площадь квартиры 50кв.м 50кв.дм На сколько больше жилая площадь этой квартиры,чем нежилая

Математика

Площадь комнат в двухкомнатной квартире составляет 21 кв.м и14 кв.м, а общая площадь квартиры 50кв.м 50кв.дм На сколько больше жилая площадь этой квартиры,чем нежилая

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