Одно из двух натуральных чисел при делении на 5 дает остаток 2, а другой 43. Какой остаток получится при делении произведения чисел на 5?
Алгебра
Одно из двух натуральных чисел при делении на 5 дает остаток 2, а другой 43. Какой остаток получится при делении произведения чисел на 5?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть N и M - натуральные числа N:5=5k+2 M:5=5t+43 Тогда их произведение равно: (5k+2)(5t+43)=25kt+5*43k+10t+2*43 Первые три слагаемых делятся на 5 без остатка, а последнее слагаемое: (2*43):5=86:5=17*5+1 Значит, остаток от деления произведения N и M на 5 равен 1. Ответ: 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Площадь комнат в двухкомнатной квартире составляет 21 кв.м и14 кв.м, а общая площадь квартиры 50кв.м 50кв.дм На сколько больше жилая площадь этой к...
Русский язык