Одно из двух натуральных чисел при делении на 5 дает остаток 2, а другой 43. Какой остаток получится при делении произведения чисел на 5?

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Пусть N и M - натуральные числа N:5=5k+2 M:5=5t+43 Тогда их произведение равно: (5k+2)(5t+43)=25kt+5*43k+10t+2*43 Первые три слагаемых делятся на 5 без остатка, а последнее слагаемое: (2*43):5=86:5=17*5+1 Значит, остаток от деления произведения N и M на 5 равен 1. Ответ: 1