Составь задачу с выражением 50х(6+3) на движение с виличинами скорость время расстояние как решить задачу другим способом

Гость: Гость:

Две лошади двигаются с одинаковой скоростью 50 км/ч. Черная лошадь прошла 6 часов,а рыжая на три часа больше. Какое расстояние пробежала рыжая лошадь?это выражение 50*(6+3)=450(км)также можно решить вот так:1)6+3=9(ч)-прошла рыжая лошадь2)9*50=450(км)