Решите пожалуйста 9(3х-2)-6=5(4х-1)+2
Математика
Решите пожалуйста 9(3х-2)-6=5(4х-1)+2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27х-18-6=20х-5+2 27х-20х=-5+2+18+6 7х=21 х=3
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