Решите пожалуйста, очень строчно нужно, за это 50 баллов

Русский язык
Решите пожалуйста, очень строчно нужно, за это 50 баллов
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Автор: Гость
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Гость:
Сфотай нормально а не боком
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