Придумайте пять дробей,у которых числитель на 3 меньше знаминателя.запишитк пять ??робей, у которых числитель в 3раза больше знаменателя.Помогите Пожалуйста.

Математика
Придумайте пять дробей,у которых числитель на 3 меньше знаминателя.запишитк пять ??робей, у которых числитель в 3раза больше знаменателя.Помогите Пожалуйста.
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3/6 6/9 4/7 8/11 5/8 6/2 12/4 18/6 24/8 9/3
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