Придумайте пять дробей,у которых числитель на 3 меньше знаминателя.запишитк пять ??робей, у которых числитель в 3раза больше знаменателя.Помогите Пожалуйста.

Математика

Придумайте пять дробей,у которых числитель на 3 меньше знаминателя.запишитк пять ??робей, у которых числитель в 3раза больше знаменателя.Помогите Пожалуйста.

Автор: Гость