Почему у рыб спинная часть тёмная,а брюшная-светлая?
Биология
Почему у рыб спинная часть тёмная,а брюшная-светлая?
Ответ(ы):
Гость:
Все дело в освещенности. Во влиянии света. В глубоководных зонах часто бывают рыбы (существа) очень бледно окрашенные. Считается, что на окрас рыбы действует именно количество света.
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