Арбуз разрезали на 15 одинаковых ломтей. За обедом мама съела 3 ломтика , папа- 6 ломтиков, Ваня - 4 ломтика. Какую часть арбуза съела семья за обедом?

Математика

Арбуз разрезали на 15 одинаковых ломтей. За обедом мама съела 3 ломтика , папа- 6 ломтиков, Ваня - 4 ломтика. Какую часть арбуза съела семья за обедом?

Автор: Гость