Арбуз разрезали на 15 одинаковых ломтей. За обедом мама съела 3 ломтика , папа- 6 ломтиков, Ваня - 4 ломтика. Какую часть арбуза съела семья за обедом?
Математика
Арбуз разрезали на 15 одинаковых ломтей. За обедом мама съела 3 ломтика , папа- 6 ломтиков, Ваня - 4 ломтика. Какую часть арбуза съела семья за обедом?
Ответ(ы):
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