475 написать в родительном падеже

Русский язык
475 написать в родительном падеже
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Гость:
Нет чего? Четырех сот семидесяти пяти))
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