Что такое квадратное уравнение.
Математика
Что такое квадратное уравнение.
Ответ(ы):
Гость:
Квадратное уравнение — это уравнение вида ax 2+bx+c = 0 , где коэффициенты a , b и c — любые действительные числа, причем а ≠ 0 . Корнями квадратного уравнения называют такие значения переменной, при которых квадратное уравнение обращается в верное числовое равенство. Решить квадратное уравнение — значит найти все его корни или установить, что корней нет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Придумайте пять дробей,у которых числитель на 3 меньше знаминателя.запишитк пять ??робей, у которых числитель в 3раза больше знаменателя.Помогите П...
Русский язык
Математика
Арбуз разрезали на 15 одинаковых ломтей. За обедом мама съела 3 ломтика , папа- 6 ломтиков, Ваня - 4 ломтика. Какую часть арбуза съела семья за обе...
Другие предметы