Что такое квадратное уравнение.

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Квадратное уравнение — это уравнение вида ax 2+bx+c = 0 , где коэффициенты a , b и c — любые действительные числа, причем а ≠ 0 . Корнями квадратного уравнения называют такие значения переменной, при которых квадратное уравнение обращается в верное числовое равенство. Решить квадратное уравнение — значит найти все его корни или установить, что корней нет.