Решите пожалуйста Тригонометрическое уравнение .

Алгебра
Решите пожалуйста Тригонометрическое уравнение .
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Применены табличные значения косинуса,  тангенса
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