Решите пожалуйста уравнение (m+m+6+m+6-9):13=14 С компонентоми действий
Математика
Решите пожалуйста уравнение (m+m+6+m+6-9):13=14 С компонентоми действий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(m+m+6+m+6-9):13=14 (3m+3)÷13=14 3m+3=14×13 3m+3=182 3m=182-3 3m=179 m=179÷3 m=57
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