Решите пожалуйста уравнения (лень решать их) ☺ 24.000:(х-12)=80 х : 26+1654=2610
Математика
Решите пожалуйста уравнения (лень решать их) ☺ 24.000:(х-12)=80 х : 26+1654=2610
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24000:(х-12)=80 (х-12)=24000:80=300 (х-12)=300 х=300+12=312 24000:(312-12)=80 80=80; рівняння 2. х:26+1654=2610 х:26=2610-1654=956 х626=956 х=956*26=24856 24856:26+1654=2610 2610=2610
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