Решите пожалуйста уравнения (лень решать их) ☺ 24.000:(х-12)=80 х : 26+1654=2610

Математика
Решите пожалуйста уравнения (лень решать их) ☺ 24.000:(х-12)=80 х : 26+1654=2610
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24000:(х-12)=80                                                                                             (х-12)=24000:80=300                                                                                     (х-12)=300                                                                                                      х=300+12=312                                                                                               24000:(312-12)=80                                                                                         80=80;                                                                                                             рівняння 2.                                                                                                      х:26+1654=2610                                                                                        х:26=2610-1654=956                                                                                   х626=956                                                                                                    х=956*26=24856                                                                                         24856:26+1654=2610                                                                                     2610=2610
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