Среднее арифметическое двух положительных чисел равна 10 , а среднее геометрическ??е равно 8. Найдите эти числа.

Алгебра

Среднее арифметическое двух положительных чисел равна 10 , а среднее геометрическ??е равно 8. Найдите эти числа.

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