Среднее арифметическое двух положительных чисел равна 10 , а среднее геометрическ??е равно 8. Найдите эти числа.
Алгебра
Среднее арифметическое двух положительных чисел равна 10 , а среднее геометрическ??е равно 8. Найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+y)/2=10 x+y=20 x=y-20 sqrt(xy)=8 xy=64 (y-20)y-64=0 y^2-20y-64=0 y=+2sqrt(41)+10 (-2sqrt(41)+10<0) x=y-20=+2sqrt(41)-10
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