Вариант 2. А1 При каком условии два тела, равные по массе, могут иметь равную потен??иальную энергию? Выберите правильный ответ и поясните ответ (1 балл) 1) Если они имеют равные объемы. 2) Если их скорости равны. 3) Если...

Физика

Вариант 2. А1 При каком условии два тела, равные по массе, могут иметь равную потен??иальную энергию? Выберите правильный ответ и поясните ответ (1 балл) 1) Если они имеют равные объемы. 2) Если их скорости равны. 3) Если они подняты на одну и ту же высоту. 4)Если они сделаны из одного и того же вещества. А2. В каком из перечисленных случаев совершается работа? Выберите правильный ответ и поясните ответ (1 балл) 1) На столе стоит гиря. 2) Трактор тянет прицеп. 3) По гладкой поверхности стекла катится шарик. 4) Шарик подвешен на нити. А3. На какую высоту поднять гирю весом 100 Н, чтобы совершить работу 200 Дж? Выберите правильный ответ и поясните ответ ( 1 балл) 1) 1м. 2) 1,5 м. 3) 2 м. 4) 0,2 м. А4. С какой силой надо тянуть за свешивающийся конец веревки, чтобы поднять груз 1200 Н при помощи комбинации блоков, изображенной на рисунке? 1) 300 Н. 2) 600 Н. 3) 1200 Н. 4) 2400 Н. Выберите правильный ответ и поясните ответ (1 балл) А5.Рычаг длиной 90 см находится в равновесии. Какая сила приложена в точке В? 1) 5 Н. 2) 0, 5 Н 3) 50 Н 4) 100 Н. Выберите правильный ответ и поясните ответ ( 2 балла) А6. Определите мощность, развиваемую двигателем трактора, который при скорости 18 км/ч преодолевает силу сопротивления 60 кН. Выберите правильный ответ и поясните ответ (2 балла) 1) 30 000 Вт. 2) 300 000 Вт. 3) 1080 000 Вт. 4) 108 Вт. В1. Какую работу совершает насос за один час, если он каждую минуту выбрасывает 1200 л воды на высоту 24 м? (2 балла) С1. Водяной насос подает 300 л воды в минуту на высоту 20 м. Определите мощность двигателя насоса, если его КПД равен 80%. (3 балла)

Автор: Гость