Что такое Великая Греческая колонизация?
История
Что такое Великая Греческая колонизация?
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Великая греческая колонизация — масштабное расселение древних греков по берегам Средиземного и Чёрного морей на протяжении трёх веков с середины VIII века до н. э.
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