Что такое Великая Греческая колонизация?

История
Что такое Великая Греческая колонизация?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великая греческая колонизация — масштабное расселение древних греков по берегам  Средиземного и  Чёрного морей на протяжении трёх веков с середины  VIII века до н. э.
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