Решите пожалуйста в столбик!)) 34*75 304*75 3004*75 30004*75
Математика
Решите пожалуйста в столбик!)) 34*75 304*75 3004*75 30004*75
Ответ(ы):
Гость:
34 х75 -------- +17 0 23 8 ---------- 408 304 х75 ------ +1520 2128 ------------ 3648 3004 х 75 -------- +15020 21028 ------------- 36048 30004 х. 75 ---------- +150020 210028 ---------------- 360048
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