Решите пожалуйста : (x-4)^2*(x+10)=15*(x-4)
Алгебра
Решите пожалуйста : (x-4)^2*(x+10)=15*(x-4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( x - 4)^2 * (x + 10) - 15(x - 4) = 0 ( x - 4)( (x-4)(x+10) - 15) =0 (x - 4)( x^2+ 6x - 40 - 15) = 0 ( x - 4)(x^2 + 6x - 55) = 0 x - 4 = 0 x = 4 x^2 + 6x - 55 = 0 D = b^2 - 4ac = 36 + 220= 256 =16^2 x1 = ( - 6 + 16) / 2 = 5 x2 = ( - 6 - 16) / 2 = - 11 Ответ: x1 = 5, x2 = - 11, x3 = 4.
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