Услышали, кричит, увидели, скачет, кинулись. нужно образовать форму настоящего или будущего времени 1 - го лица мн.ч

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Услышали, кричит, увидели, скачет, кинулись. нужно образовать форму настоящего или будущего времени 1 - го лица мн.ч

Автор: Гость