Услышали, кричит, увидели, скачет, кинулись. нужно образовать форму настоящего или будущего времени 1 - го лица мн.ч

Русский язык
Услышали, кричит, увидели, скачет, кинулись. нужно образовать форму настоящего или будущего времени 1 - го лица мн.ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слышим/услышим, кричим/закричим, видим/увидим, скачем/ускачем, кидаемся/кинемся -первое слово - наст.вр, второе-буд.вр
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