Как вы понимаете следующие утверждения? 1.Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней могут все. 2.Сегодня политика- это как футбол:все болеют, дают друг другу советы, но не умеют играть. 3.Политика есть отношения ме...
Обществознание
Как вы понимаете следующие утверждения? 1.Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней могут все. 2.Сегодня политика- это как футбол:все болеют, дают друг другу советы, но не умеют играть. 3.Политика есть отношения между классами. Какое из преведённых суждений,на ваш взгляд,наиболее точно выражает суть политики? Поясните своё мнение примерами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -2) Все люди сейчас любят ругать политику, но поставь их на это место они бы лучше ничего не сделали. 3)Политика это отношения между высшим обществом и низшим обществом, возможно. Политика это стратегия, хитрость.Политика представляет собой многоплановое социальное явление, которое можно рассматривать как инструмент сознательного саморегулирования общества. Наиболее верным я считаю утверждения 1 и 2, они по смыслу одинаковы. Нередко люди говорят,важничают,а не делаю дела. Как например Порошенко. Кек
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