Как вы понимаете следующие утверждения? 1.Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней могут все. 2.Сегодня политика- это как футбол:все болеют, дают друг другу советы, но не умеют играть. 3.Политика есть отношения ме...

Гость: Гость:

1) -2) Все люди сейчас любят ругать политику, но поставь их на это место они бы лучше ничего не сделали. 3)Политика это отношения между высшим обществом и низшим обществом, возможно. Политика это стратегия, хитрость.Политика представляет собой многоплановое социальное явление, которое можно рассматривать как инструмент сознательного саморегулирования общества. Наиболее верным я считаю утверждения 1 и 2, они по смыслу одинаковы. Нередко люди говорят,важничают,а не делаю дела. Как например Порошенко. Кек