536:помогите плз! немогу немогу Немогу!
Русский язык
536:помогите плз! немогу немогу Немогу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Текст написан в учебно-научном стиле. Предложения с причастными оборотами- первое и второе, четвертое и шестое предложения. 1. (группа (гл. слово) происходящая(прич.) из праязыка(зав. слово)) 2.(языка (гл. слово) распространившегося(прич.) в эпоху; на пространстве (зав.слова)) 4.(языков(гл.сл.) восходящих(прич.) к праязыку (зав. слово)) 6.(семье (гл.сл.) распадающейся (прич.) на семьи (зав. слово) Причастие и зависимое слово - причастный оборот.
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