У першому сувої-15м тканини, а в другому-11м. такої самої тканини. Скільки коштує сув??й, якщо за обидва заплатили 4160грн.???

Математика

У першому сувої-15м тканини, а в другому-11м. такої самої тканини. Скільки коштує сув??й, якщо за обидва заплатили 4160грн.???

Автор: Гость