У першому сувої-15м тканини, а в другому-11м. такої самої тканини. Скільки коштує сув??й, якщо за обидва заплатили 4160грн.???

Математика
У першому сувої-15м тканини, а в другому-11м. такої самої тканини. Скільки коштує сув??й, якщо за обидва заплатили 4160грн.???
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