Решите пожалуста уровнение 3 в кубе × 5 в кубе × 2 кубе×(7в квадрате -6× х)=30в кубе
Математика
Решите пожалуста уровнение 3 в кубе × 5 в кубе × 2 кубе×(7в квадрате -6× х)=30в кубе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3³×5³×2³×(7²-6х) =30³ 5³×2³×(7²-6х)=30³:3³ 2³×(7²-6х)=1000:5³ 7²-6х=8:2³ 6х=7²-1 х=48:6 х=8 Ответ:8
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