Решите примеры:а)5целых2/5*(-1целая1/9)= б)-1целая3/4:5целых1/4=

Математика
Решите примеры:а)5целых2/5*(-1целая1/9)= б)-1целая3/4:5целых1/4=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 5целых2/5*(-1целая1/9)= 27\5 х (-10\9)= -27х10\5х9= -3х2\1х1=-6
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