Решите примеры по действиям: а) 6 3/4-2 5/6-1 3/8= б) 9 8/15-4 1/12+3 7/20= в) 7 5/8+3 2/3-8 3/16= г) 9 23/23-4 7/10-2 1/5= д) 20- (3 1/6+2 3/4)= е) 1 5/6+ (3-1 7/10)=
Математика
Решите примеры по действиям: а) 6 3/4-2 5/6-1 3/8= б) 9 8/15-4 1/12+3 7/20= в) 7 5/8+3 2/3-8 3/16= г) 9 23/23-4 7/10-2 1/5= д) 20- (3 1/6+2 3/4)= е) 1 5/6+ (3-1 7/10)=
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Гость:
Не очень понятно не смог поня можно поточнее
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