Решите примеры по действиям: а) 6 3/4-2 5/6-1 3/8= б) 9 8/15-4 1/12+3 7/20= в) 7 5/8+3 2/3-8 3/16= г) 9 23/23-4 7/10-2 1/5= д) 20- (3 1/6+2 3/4)= е) 1 5/6+ (3-1 7/10)=

Математика

Решите примеры по действиям: а) 6 3/4-2 5/6-1 3/8= б) 9 8/15-4 1/12+3 7/20= в) 7 5/8+3 2/3-8 3/16= г) 9 23/23-4 7/10-2 1/5= д) 20- (3 1/6+2 3/4)= е) 1 5/6+ (3-1 7/10)=

Автор: Гость