Решите прооошуууу. Это на оценку. ♡ 0,2 в 4 степени + 1,3 во 2 степени - 0,1 в 3 степени. Пожалуйста:(

Математика

Решите прооошуууу. Это на оценку. ♡ 0,2 в 4 степени + 1,3 во 2 степени - 0,1 в 3 степени. Пожалуйста:(

Автор: Гость