Решите прооошуууу. Это на оценку. ♡ 0,2 в 4 степени + 1,3 во 2 степени - 0,1 в 3 степени. Пожалуйста:(

Математика
Решите прооошуууу. Это на оценку. ♡ 0,2 в 4 степени + 1,3 во 2 степени - 0,1 в 3 степени. Пожалуйста:(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,2⁴ + 1,3² - 0,1³ = 0,0016 + 1,69 - 0,001 = 1,6906
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