Решите рациональным способом 326*67+174*29+326*33+174*71
Математика
Решите рациональным способом 326*67+174*29+326*33+174*71
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
326*(67+33)+174*(29+71)=326*100+174*100=110*(326+174)=100*500=50000
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