Решите систему { -10х -5(2у+1)=15. 5(х+1)+3=2у-2

Геометрия
Решите систему { -10х -5(2у+1)=15. 5(х+1)+3=2у-2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-10x-10y-5=15 5x+5+3=2y-2 -10x-10y=20 5x+8=2y-2 x+y= -2 5x-2y=-10 y=-2-x 5x-2y=-10 5x-(-2-x)2=-10 5x+4+2x=-10 7x=-14 x=-2 y=-2-(-2)=0
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