Решите систему уравнений методом подстановки: 3х+у=1, х+2у=7;
Алгебра
Решите систему уравнений методом подстановки: 3х+у=1, х+2у=7;
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