Решите систему уравнений методом подстановки: 3х+у=1, х+2у=7;

Алгебра
Решите систему уравнений методом подстановки: 3х+у=1, х+2у=7;
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сравни польского короля из народной песни (сборы польского короля на русь) и( ляхо??) мщ поизведения К.Ф.Рыеев(Иван Сусанин)
Ответить
Математика
Плиз очень срочно!Номер 9
Ответить
Математика
На одну чашу весов поставлены гири массой по 5 кг,а на другую - по 3 кг,всего 24 гири.В??сы находятся в равновесии.Сколько гирь находится на одной ...
Ответить
Английский язык
....., ....and ... are ... months.нужно вставить пропущенные слова.
Ответить
Литература
Какие чувства испытывает герой после разрыва с Асей? (Тургенев "Ася")
Ответить