Сравни польского короля из народной песни (сборы польского короля на русь) и( ляхо??) мщ поизведения К.Ф.Рыеев(Иван Сусанин)

Литература
Сравни польского короля из народной песни (сборы польского короля на русь) и( ляхо??) мщ поизведения К.Ф.Рыеев(Иван Сусанин)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Польский король всегда хвастался, что он самый сильный,храбрый, и что всех победит! Он себя сильно обхваливал....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Плиз очень срочно!Номер 9
Ответить
Математика
На одну чашу весов поставлены гири массой по 5 кг,а на другую - по 3 кг,всего 24 гири.В??сы находятся в равновесии.Сколько гирь находится на одной ...
Ответить
Английский язык
....., ....and ... are ... months.нужно вставить пропущенные слова.
Ответить
Литература
Какие чувства испытывает герой после разрыва с Асей? (Тургенев "Ася")
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста составить предложения)) Emily putting her paints on the desk Megan giving his ruler to Mrs Funny Jane are opening her pen...
Ответить