Сравни польского короля из народной песни (сборы польского короля на русь) и( ляхо??) мщ поизведения К.Ф.Рыеев(Иван Сусанин)
Литература
Сравни польского короля из народной песни (сборы польского короля на русь) и( ляхо??) мщ поизведения К.Ф.Рыеев(Иван Сусанин)
Ответ(ы):
Гость:
Польский король всегда хвастался, что он самый сильный,храбрый, и что всех победит! Он себя сильно обхваливал....
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