Решите систему уравнений методом подстановки а) x=y-2 x^2+y^2= б) x^2-xy=-1 y-x=1
Алгебра
Решите систему уравнений методом подстановки а) x=y-2 x^2+y^2= б) x^2-xy=-1 y-x=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)(у-2)^2+y^2 y^2-2y*2+y^2 2y^2-4y+4=0 D=(-2)^2-4*1*2=4-8=-4 нет решения б) х^2-xy=-(y-x) x^2-xy+y-x=0 дальше незнаю
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