Решите систему уравнений методом подстановки а) x=y-2 x^2+y^2= б) x^2-xy=-1 y-x=1

Алгебра
Решите систему уравнений методом подстановки а) x=y-2 x^2+y^2= б) x^2-xy=-1 y-x=1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)(у-2)^2+y^2 y^2-2y*2+y^2 2y^2-4y+4=0 D=(-2)^2-4*1*2=4-8=-4 нет решения б) х^2-xy=-(y-x) x^2-xy+y-x=0 дальше незнаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Лексическое значение слова подлупью? Ответьте пж.
Ответить
История
1Если человек скрыл в доме беглого раба и не выдал его, то он должен быть казнён. 2Если человек совершил ограбление и был пойман, то он должен быть...
Ответить
Математика
490 номер Решите уравнение 1 модуль числа минус икс минус 9,3 равно 1,8 минус модуль -3,2
Ответить
Алгебра
Упростите выражение срочно номер 214
Ответить
Математика
На дорогу от дома до стадиона Коля тратит 0,8 ч. На метро он едет 0,5 всего времени; 0,75 оставшегося времени он едет на троллейбусе, а остальное в...
Ответить