1Если человек скрыл в доме беглого раба и не выдал его, то он должен быть казнён. 2Если человек совершил ограбление и был пойман, то он должен быть убит. Варианты:а)защита имущества;б)наказание за плохо выполненную работу;в)защ...

История

1Если человек скрыл в доме беглого раба и не выдал его, то он должен быть казнён. 2Если человек совершил ограбление и был пойман, то он должен быть убит. Варианты:а)защита имущества;б)наказание за плохо выполненную работу;в)защита интересов рабовладельцев;г)защита свободного населения от обращения в рабство;д)утверждение общественного неравенства.

Автор: Гость