1Если человек скрыл в доме беглого раба и не выдал его, то он должен быть казнён. 2Если человек совершил ограбление и был пойман, то он должен быть убит. Варианты:а)защита имущества;б)наказание за плохо выполненную работу;в)защ...
История
1Если человек скрыл в доме беглого раба и не выдал его, то он должен быть казнён. 2Если человек совершил ограбление и был пойман, то он должен быть убит. Варианты:а)защита имущества;б)наказание за плохо выполненную работу;в)защита интересов рабовладельцев;г)защита свободного населения от обращения в рабство;д)утверждение общественного неравенства.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое конечно же в (защита прав рабовладельцев). Большая часть законов царя Хамурапи была направлена на это. Второе -это защита имущества.
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