490 номер Решите уравнение 1 модуль числа минус икс минус 9,3 равно 1,8 минус модуль -3,2

Математика
490 номер Решите уравнение 1 модуль числа минус икс минус 9,3 равно 1,8 минус модуль -3,2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А класс какой скажи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Упростите выражение срочно номер 214
Ответить
Математика
На дорогу от дома до стадиона Коля тратит 0,8 ч. На метро он едет 0,5 всего времени; 0,75 оставшегося времени он едет на троллейбусе, а остальное в...
Ответить
Физика
На тело массой 2 кг, движущегося со скоростью 1 м/с, начала действовать постоянная сила. Каким должен быть импульс этой силы, чтобы скорость тела в...
Ответить
Обществознание
Даю 20 балов помогите с эссе на тему: Если вы не занимаетесь политикой политика зай??ется вами.
Ответить
Русский язык
Первое задание пожалуйста. Ответьте пожалуйста на мой вопрос!!!! СРОЧНО!!!!!!
Ответить