На дорогу от дома до стадиона Коля тратит 0,8 ч. На метро он едет 0,5 всего времени; 0,75 оставшегося времени он едет на троллейбусе, а остальное время идёт пешком. Сколько минут Коля идёт пешком? Помогите пожалуйста с задачей
Математика
На дорогу от дома до стадиона Коля тратит 0,8 ч. На метро он едет 0,5 всего времени; 0,75 оставшегося времени он едет на троллейбусе, а остальное время идёт пешком. Сколько минут Коля идёт пешком? Помогите пожалуйста с задачей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ч = 60 мин 60*0,8=48 мин - тратит Коля на дорогу от дома до стадиона. 48*0,5=24 мин - Коля едет на метро. 48-24=24 мин - Коля едет на троллейбусе и идет пешком. 24*0,75=18 мин - Коля едет на троллейбусе. 24-18=6 мин - Коля идет пешком.
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