На дорогу от дома до стадиона Коля тратит 0,8 ч. На метро он едет 0,5 всего времени; 0,75 оставшегося времени он едет на троллейбусе, а остальное время идёт пешком. Сколько минут Коля идёт пешком? Помогите пожалуйста с задачей

Математика

На дорогу от дома до стадиона Коля тратит 0,8 ч. На метро он едет 0,5 всего времени; 0,75 оставшегося времени он едет на троллейбусе, а остальное время идёт пешком. Сколько минут Коля идёт пешком? Помогите пожалуйста с задачей

Автор: Гость