На тело массой 2 кг, движущегося со скоростью 1 м/с, начала действовать постоянная сила. Каким должен быть импульс этой силы, чтобы скорость тела возросла до 6 м,с? A) 0,4 Н•с B) 2,5 Н•с C) 10 Н•с D) 15 Н•с

Физика

На тело массой 2 кг, движущегося со скоростью 1 м/с, начала действовать постоянная сила. Каким должен быть импульс этой силы, чтобы скорость тела возросла до 6 м,с? A) 0,4 Н•с B) 2,5 Н•с C) 10 Н•с D) 15 Н•с

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