На тело массой 2 кг, движущегося со скоростью 1 м/с, начала действовать постоянная сила. Каким должен быть импульс этой силы, чтобы скорость тела возросла до 6 м,с? A) 0,4 Н•с B) 2,5 Н•с C) 10 Н•с D) 15 Н•с
Физика
На тело массой 2 кг, движущегося со скоростью 1 м/с, начала действовать постоянная сила. Каким должен быть импульс этой силы, чтобы скорость тела возросла до 6 м,с? A) 0,4 Н•с B) 2,5 Н•с C) 10 Н•с D) 15 Н•с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=2 кг F=ma; a=v-v₀/t; v₀=1 м/с F=m(v-v₀)/t; v=6 м/с Ft=m(v-v₀)=2·5=10 H·с ответ: С). Ft-?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Биология
География
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!!! Дайте характеристику климата своей республики(края,области) по плану: 1)В каком климатическом поясе...