На тело массой 2 кг, движущегося со скоростью 1 м/с, начала действовать постоянная сила. Каким должен быть импульс этой силы, чтобы скорость тела возросла до 6 м,с? A) 0,4 Н•с B) 2,5 Н•с C) 10 Н•с D) 15 Н•с

Физика
На тело массой 2 кг, движущегося со скоростью 1 м/с, начала действовать постоянная сила. Каким должен быть импульс этой силы, чтобы скорость тела возросла до 6 м,с? A) 0,4 Н•с B) 2,5 Н•с C) 10 Н•с D) 15 Н•с
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=2 кг                        F=ma;    a=v-v₀/t; v₀=1 м/с                     F=m(v-v₀)/t; v=6 м/с                      Ft=m(v-v₀)=2·5=10 H·с       ответ: С). Ft-?
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