Решите системы уравнений пожалуйста: х+5у=7, 3х-2у=4
Алгебра
Решите системы уравнений пожалуйста: х+5у=7, 3х-2у=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=7-5y 3(7-5y)-2y=4 21-15y-2y=4 17=17y y=1 x=2
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