Решите тест пожалуйста!

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-1 сказ, 2-3 по малахиту 3-2. мастер по малахиту; 4-2 был еще не стар, работал на заводе, но искал учеников, хотел обучить их мастерству
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