Решите умоляю надо на завтра. Номер 1494 и 1492(б)
Математика
Решите умоляю надо на завтра. Номер 1494 и 1492(б)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2,8*5/7=2 8/10*5/7=2 4/5*5/7=14/5*5/7=2(т)-продали. 2)2,8-2=0,8(т)-пряников осталось продать. 1)2.8:7х5=2т-продали 2)2.8-2=0.8т Ответ:0.8т пряников осталось продать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Артур Шопенгауэр писал: ''сострадание к животным так тесно связано с добротой характера, что можно с уверенностью утверждать, что не может быть доб...
Русский язык