Пожалуйста номер 1565)))))))
Математика
Пожалуйста номер 1565)))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего - 98 дет. Мастер - ? дет., на 2 дет. > 5-кратного кол-ва дет. ученика Ученик - ? дет. х - ученик х + 5х + 2 = 98 6х = 98 - 2 6х = 96 х = 96 : 6 х = 16 (дет.) - изготовил ученик 16 * 5 = 80 (дет.) - изготовил мастер
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