Решите умоляю пож! для мийка и риськи набирите много звёзд!!вот пример 164-х=720:9

Математика
Решите умоляю пож! для мийка и риськи набирите много звёзд!!вот пример 164-х=720:9
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