Бильярдный шар катится со скоростью 1,2 м/с сталкивается с покоящимся шаром, после ??дара первый шар останавливается, а второй начинает двигаться со скоростью 2,4 м/с. Определите массу второго шара, если масса первого 200 г.
Физика
Бильярдный шар катится со скоростью 1,2 м/с сталкивается с покоящимся шаром, после ??дара первый шар останавливается, а второй начинает двигаться со скоростью 2,4 м/с. Определите массу второго шара, если масса первого 200 г.
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