Таня распространила 30 газет, а её брат 8/5 этого количества. Сколько газет распраст??анил брат Тани.

Математика

Таня распространила 30 газет, а её брат 8/5 этого количества. Сколько газет распраст??анил брат Тани.

Автор: Гость