Таня распространила 30 газет, а её брат 8/5 этого количества. Сколько газет распраст??анил брат Тани.
Математика
Таня распространила 30 газет, а её брат 8/5 этого количества. Сколько газет распраст??анил брат Тани.
Ответ(ы):
Гость:
30*8/5=6*8=48 газет распространил брат Тани
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