Решите уравнение: 1/2х + х = 180 очень срочно надо, заранее спасибо!
Математика
Решите уравнение: 1/2х + х = 180 очень срочно надо, заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2х+х=180 0,5х+х=180 1,5х=180 х=180/1,5 х=120
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