Решите уравнение 1/2x+1=-1/3(x+3/4) /-это дробная черта если можно рисунок

Гость: Гость:

1/2х + 1 = -1/3(х + 3/4) 1/2х + 1 = -1/3х - 1/4 - здесь раскрываем скобки и выполняем умножение одночлена на многочлен 1/2х + 1/3х = - 1/4 - 1 5/6х = -1 целая 1/4 5/6х = - 5/4 х = - 5/4÷ 5/6 х= - 5/4 ×6/5 х = - 6/4 х = - 3/2 - здесь сократили х = - 1 целая 1/2 Ответ: х = -1 целая 1/2